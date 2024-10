"Só estamos a aguardar a tradução do diploma, já fomos notificados dizendo que o processo estava concluído e que irá ser reconhecido internacionalmente. Na Península Ibérica, é a primeira floresta terapêutica", avançou.

À margem da apresentação do Guia Ecoturismo no Centro de Portugal, que decorreu no Palace Hotel do Bussaco, Guilherme Duarte explicou que este reconhecimento internacional foi alicerçado na história de quase 400 anos da Mata do Bussaco, classificada como Monumento Nacional.

"Estamos a falar de árvores únicas, de porte único, de exemplares únicos, que fazem deste espaço único e que permitirá, dentro do devido acompanhamento, poder ser um espaço bom para a saúde pública, que é o que nós queremos", sustentou.

Aos jornalistas, o responsável da Fundação Mata do Buçaco indicou que esta certificação é o reconhecimento do que, ao longo dos séculos, foi feito para preservar e defender a Mata do Bussaco.

"Está expresso, na entrada da Mata com a Bula Papal, que é proibido cortar árvores. Aqui as árvores só são tiradas da Mata depois de morrerem ou depois de ter acontecido alguma tempestade que faça com que elas saiam, mas até lá são protegidas, são defendidas, e é por isso que algumas delas são tão frondosas e fazem estas características únicas da Mata", acrescentou.

A certificação da Mata Nacional do Bussaco como floresta terapêutica foi atribuída pelo Gabinete Internacional de Certificação de Florestas Terapêuticas.

A certificação inclui o Bussaco na rota do turismo de saúde e bem-estar, "abrindo portas a um novo tipo de turista visitante, através da oferta de experiências especiais e estimulantes, que promovem a saúde e a melhoria da qualidade de vida, contribuindo, desta forma, para uma longevidade saudável da população em geral".

A Mata do Bussaco, localizada na freguesia do Luso, concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), foi classificada como monumento nacional em dezembro de 2017 e é candidata a Património Mundial da UNESCO.

