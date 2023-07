O festival, que vai acontecer na praia da Figueira da Foz, pretende celebrar a música e a cultura brasileira, com um cartaz onde há espaço "para todos os estilos de música", como o baile funk, o pagode ou o samba, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Pelo BR Fest, vão passar "duas lendas vivas da música brasileira", Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, numa programação que traz também nomes mais recentes, como Glória Groove, Melim, Pocah ou Jovem Dionisio.

De acordo com a organização, o festival vai também contar com a presença de Vanessa Lopes, "a maior Tiktoker [utilizadora da rede social TikTok] do Brasil", que vai juntar-se à bailarina Amanda Araújo e à "produtora de conteúdos" Malu Camargo, todas elas associadas às redes sociais.

Segundo a nota de imprensa, as três irão "criar momentos de interação com o público" e assumem-se como embaixadoras e anfitriãs do festival, às quais se juntam três "criadoras de conteúdo" portuguesas.

As anfitriãs "vão invadir o palco durante os intervalos entre concertos", acrescentou a organização.

Durante o festival, haverá ainda um tributo à cantora de sertanejo Marília Mendonça, que morreu em 2021.

Os bilhetes para o festival estão disponíveis a partir de 38 euros.

O cartaz completo pode ser consultado em www.brfest.pt

JGA // JEF

Lusa/Fim