Em entrevista à Lusa, por ocasião dos seus concertos em Portugal, Martinho da Vila comentou a situação política no Brasil e destacou a complexidade do trabalho do seu amigo, Lula da Silva, à frente do país.

"Nós tivemos um período difícil, foram quatro anos complicados" e um "Presidente da nação é como se fosse o chefe da família, tem de dar exemplo", coisa que não sucedeu, disse o músico.

Pelo contrário, Jair Bolsonaro era "grosseiro e mal educado" e "não dava atenção" aos problemas do país, afirmou.

"Felizmente agora já mudou, ele já saiu, já está lá o Lula que é mais acessível, mais alegre, mais ligado à cultura", disse o artista brasileiro, que tem vários concertos agendados para Portugal nos próximos dias.

"O Lula tem uma missão complicada. Uma coisa é dirigir uma empresa que está andando bem e outra coisa é gerir uma empresa que não está bem" e ele "precisa primeiro de consertar as coisas", antes de poder desenvolver a sua própria política, considerou Martinho da Vila.

Apoiante de Lula da Silva, que visitou na prisão, Martinho da Vila mostra-se confiante num bom trabalho, nomeadamente na área da cultura e educação.

Lula "é meu amigo e é também ligado à cultura". Quando "foi presidente [2003-2011], ele não tem uma escolaridade alta, mas deu muito incentivo às universidades, abriu a cabeça das pessoas", recordou Martinho da Vila.

Em Portugal, Martinho da Vila vai apresentar o seu novo álbum (Negra Ópera) nos coliseus do Porto (26 de maio) e Lisboa (27 de maio), seguindo-se depois a um concerto no Algarve (Fuzeta), a 04 de junho, por ocasião do festival Pé Na Terra.

*** Paulo Agostinho (Texto), António Cotrim (Fotos) e Pedro Lapinha (Vídeo), da Agência Lusa ***

PJA // RBF

Lusa/Fim