Segundo o comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas Reais, as operações realizadas durante a noite nas localidades de M'diq, Fnideq e Nador foram levadas a cabo por unidades do exército marroquino, em colaboração com as forças da ordem e as autoridades locais.

De acordo com a mesma fonte, 935 migrantes foram intercetados em M'diq e Fnideq, localidades próximas de Ceuta, enquanto que em Nador, perto de Melilla, foram intercetados 175 migrantes de diferentes nacionalidades (marroquinos, argelinos, tunisinos e iemenitas).

Segundo dados oficiais das autoridades espanholas, entre 01 de janeiro e 15 de dezembro de 2023, entraram em Espanha de forma irregular em embarcações precárias mais de 51.700 pessoas, o número mais elevado dos últimos cinco anos.

O número de chegadas de migrantes nesta situação a Espanha até 15 de dezembro já superou o registado em qualquer ano civil completo desde 2018, quando as autoridades espanholas registaram a entrada de 57.498 pessoas a bordo de 'pateras' -- nome dado em Espanha às embarcações precárias.

Cerca de 72% das chegadas de migrantes a Espanha ocorreram nas ilhas Canárias, que registaram um pico inédito de 561 'pateras', tendo acolhido 37.187 migrantes, mais 140% do que em 2022, segundo as estatísticas oficiais.

