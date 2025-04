"Nem percebo porque é que ele anda a esconder isso [uma candidatura presidencial] e porque é que não se apresenta oficialmente. Anda a fingir e a fazer de conta. É um bocadinho o taticismo. Eu achava que o taticismo era só dos políticos mais tradicionais, pelo visto é de todo lado. Mas ele tem o direito. Quer fazer assim, faz assim", afirmou Marques Mendes.

Luís Marques Mendes falava aos jornalistas à entrada de uma conferência na Nova SBE, em Carcavelos, Lisboa, com o tema "Portugal e o Futuro", após questionado sobre as recentes intervenções públicas de Gouveia e Melo, apontado como candidato às eleições presidenciais, mas que tem evitado esclarecer se avança com a candidatura.

O antigo líder do PSD disse que já saudou Gouveia e Melo "por ser candidato, porque ele já é candidato", considerando que é um facto já conhecido de todos.

"Toda a gente sabe que é candidato. Ele sabe que nós sabemos que ele sabe que vai ser candidato", atirou.

Marques Mendes, questionado sobre a recusa do primeiro-ministro em debater com o BE, Livre e PAN, absteve-se de comentar, acrescentando que já não é comentador e que deixou de o ser porque acredita que "uma candidatura assumida é melhor do que uma candidatura disfarçada".

