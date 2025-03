Organizada pela Associação Cultural das Velas, em parceria com o município, a 36.ª Semana Cultural das Velas conta com um programa que abrange exposições, animação infantil, atuações de bandas filarmónicas, grupos folclóricos, desfile de marchas populares, provas náuticas e regatas, atividades lúdicas e o regresso da Tourada de Praça, numa organização da Tertúlia Tauromáquica Jorgense, com o apoio do município.

Segundo o programa hoje divulgado, são também destaques da edição de 2025 o grupo jorgense Tributo, GNTK, Sara Correia, dupla Mete Cá Sets e dj Zanova.

Na conferência de imprensa realizada na Câmara Municipal, o presidente da Associação Cultural das Velas, Mário Soares, sublinhou que "os festivais de verão continuam a ter uma grande importância no panorama cultural do arquipélago, principalmente no grupo Central [composto pelas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial] onde há uma maior circulação de pessoas entre ilhas, funcionando quase como um roteiro turístico que abrange todas as faixas etárias".

À semelhança de anteriores edições, a organização do evento vai apoiar as instituições do concelho, "cedendo espaços, a título gratuito, para que possam angariar verbas para fazer face aos seus planos de atividades", acrescenta o comunicado de imprensa.

Destaque ainda para a realização de um "Quiosque do Triângulo", espaço para promoção dos produtos das três ilhas do Triângulo (São Jorge, Pico, Faial).

A 36.ª edição da Semana Cultural das Velas pode ser acompanhada através da página da rede social do Facebook - Semana Cultural das Velas.

