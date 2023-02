De acordo com a Comissão Organizadora, o programa de celebrações terá a duração de um ano em homenagem aos pioneiros que chegaram à doca 'Pier 21' em Halifax, no Canadá, em 13 de maio de 1953.

As comemorações de 13 e 14 de maio "vão contar com vários grupos e artistas, entre eles, Mariza, Pedro Abrunhosa e Bárbara Bandeira", também serão reconhecidos e incluídos no Passeio da Fama Luso-Canadianos que fazem a diferença, tendo em vista o futuro Magellan Centre, o primeiro lar destinado exclusivamente a idosos portugueses", frisa-se na nota à imprensa.

Os fundos angariados vão reverter para o Magellan Community Foundation.

O Centro Magalhães será o primeiro lar de cuidados a longo termo para idosos de expressão portuguesa, com 350 camas, disponibilizará habitações sociais para a comunidade e será também um centro de encontro social para a comunidade.

"Pela primeira vez, a comunidade portuguesa vai acolher o público na praça da Câmara Municipal de Toronto, a Nathan Phillips Square, partilhando uma experiência gastronómica, cultural e musical para maiores de 19 anos. Estas celebrações do fim-de-semana vão contar com a presença confirmada de responsáveis do Governo de Portugal, do Governo Regional dos Açores, e uma delegação do Governo canadiano a anunciar", acrescentou a organização.

Integram a comissão vários membros da comunidade, incluindo o empresário Manuel da Costa, Anabela Taborda, Angie Câmara, Bela Cumberbatch, Bernardino Ferreira, Bon Falcone, Jorge Ribeiro, Maria João Dodman, Matthew Correia e Tânia Barbosa.

A Comissão vai continuar a organizar ao longo do ano eventos para assinalar as celebrações dos 70 anos de Imigração Oficial Portuguesa para o Canadá.

As associações portuguesas no Canadá estão também a ser incentivadas a organizarem eventos para assinalarem a efeméride, antes ou depois dos dias 13 e 14 de maio, podendo obter mais informações no website 70anoscanada.com.

SEYM // VM

Lusa/Fim