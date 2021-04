O festival acontecerá de 09 a 11 de julho naquele espaço multiusos, em Loures, com uma atuação por dia e apenas com artistas portugueses, num esforço de "apoio ao sector da Cultura, dos mais afectados pela pandemia de covid-19", justificou a organização.

O pianista Mário Laginha apresenta-se em trio no dia 09 de julho, seguindo-se o saxofonista Ricardo Toscano, em quarteto, no dia 10, e a Big Band do Hot Clube de Portugal, no dia 11, com António Saiote como solista.

A 'big band' interpretará "Groovid", composição de César Cardoso, que venceu a primeira edição do Prémio Internacional de Composição para Clarinete e Big Band de Loures.

O festival contará ainda com um espetáculo para os mais novos, intitulado "O jazz é fixe!", uma exposição, uma conversa sobre o jazz em Portugal e um ponto de venda de editoras portuguesas.

O festival foi anunciado hoje, Dia Internacional do Jazz.

SS // MAG

Lusa/fim