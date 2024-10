O festival, cujo cartaz inclui seis concertos e dois DJ sets, realiza-se no 8 Marvila, um espaço cultural e de comércio que abriu em setembro de 2023 nos antigos armazéns vinícolas Abel Pereira da Fonseca, na Zona Oriental da cidade.

Na quarta-feira atuam Kandar, Chinaskee e André Santos, que irá apresentar um novo álbum, "Vereda", composto por "40 minutos de música gravada à primeira, sem interrupções, nem repetições", com guitarra, dois saxofones e bateria.

Na terça-feira, o DJ set fica a cargo de Inóspita.

Para o segundo dia do festival, quarta-feira, estão marcadas as atuações de Sr. Maia, Mário Laginha, Akiko Pavolka e Flamin' Hot Chicos, em formato DJ set.

O festival Timbuktu é promovido pela associação com o mesmo nome, concebida pelo músico André Fernandes, "que se juntou com uma série de músicos, artistas plásticos e artistas multimédia com o intuito de criar uma estrutura com várias vertentes", segundo informação divulgada pela Timbuktu.

A associação tem como fim "promover e apoiar, através da criação da editora Timbuktu Records, programação de concertos, organização de workshops e criação de conteúdo multimédia como entrevistas, documentários e masterclasses".

