De acordo com o balanço divulgado hoje pela Marinha, os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa e Ponta Delgada e subcentro do Funchal desencadearam 210 ações nos primeiros seis meses do ano, que resultaram no salvamento de 215 pessoas.

Os dados da Marinha indicam que o centro de coordenação de Lisboa foi responsável por mais de metade dessas ações (124), resgatando 160 pessoas.

O de Ponta Delgada resgatou 44 pessoas em 76 ações de busca e salvamento e o do Funchal resgatou 11 pessoas em 10 ações.

