"Agrupamentos e unidades da Marinha russa iniciaram exercícios nas zonas operativas das frotas do Norte, do Pacífico e do Báltico, assim como na zona de responsabilidade da frota do Cáspio", assinalou o ministério, num comunicado publicado na plataforma Telegram.

O Ministério da Defesa especificou que nos exercícios, nos quais se inclui um programa de instrução, participam "cerca de 300 navios de superfície, submarinos e embarcações de apoio, até 50 aviões, mais de 200 unidades de equipamento militar e especial, mais de 20.000 efetivos e membros do pessoal civil dos agrupamentos e unidades".

A nota informativa acrescentou que o programa de instrução integra práticas e lançamento de mísseis antiaéreos e fogo de artilharia contra alvos de superfície e aéreos, bem como a manipulação de cargas de profundidade contra submarinos e aeronaves da aviação naval.

"O principal objetivo dos exercícios consiste em comprovar a atuação do comando da Marinha em todos os níveis, assim como a preparação das tripulações das frotas, unidades de aviação naval e tropas costeiras da Marinha para concretizarem as suas tarefas", sublinhou a Defesa russa.

Sem ser mencionada na nota informativa, a única grande frota que não participa nos exercícios é a frota russa do mar Negro, que, segundo Kiev, perdeu um terço dos seus navios desde o início da ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro de 2022, incluindo o navio-almirante 'Moskva', números que Moscovo desmente.

