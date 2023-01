"O NRP Bartolomeu Dias, em colaboração com países aliados e da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], esteve acompanhar a passagem de uma fragata de origem russa por Portugal, desde o dia 12 de janeiro até esta semana", adiantou a Marinha portuguesa.

Segundo o comunicado, o navio "vigiou permanentemente, ao longo de seis dias, a fragata Admiral Gorshkov, na sua deslocação pelo continente até cerca de 1.300 quilómetros, a oeste da ilha das Flores, no meio do oceano Atlântico".

O NRP Sines, que se encontra em missão na Zona Marítima dos Açores, "também acompanhou o navio reabastecedor Kama, entre os dias 19 e 20 de janeiro".

"A Marinha portuguesa mantém uma vigilância ativa das áreas de interesse nacional, através do seu Centro de Operações Marítimas, assegurando uma prontidão adequada dos navios com o objetivo de promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar", salientou.

