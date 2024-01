"E aí vão eles [às eleições legislativas]. Entusiasmados e convertidos, dispostos a enfiar a Constituição no balde do lixo, a exclamar que antigamente é que era, e a colocarem a fotografia do doutor Ventura na parede do seu gabinete, qual Estaline, como já acontece em todos as salas do Chega no Parlamento. Que bom Estaline dá o doutor Ventura", afirmou a líder bloquista.

Mariana Mortágua, que discursava durante um almoço com cerca de 200 militantes na Sociedade de Instrução de Recreio e Social Areosense, em Viana do Castelo, cidade onde o Chega está a realizar a sua VI Convenção Nacional, afirmou que o aquele partido "pode não ter conseguido ainda acertar com os estatutos legais, pode enviar orçamentos de campanha fora de tempo, criar contas falsas na Internet, mas não conseguiu fugir à obrigação de comunicar o nome dos seus financiadores, ou pelo menos, podemos supor, de parte deles".

"O que vos posso dizer é que compensaram, todos aqueles jantares e almoços do doutor Ventura com os donos disto tudo, com os patrões e milionários portugueses, e também com mais modestos facilitadores e intermediários do imobiliário, porque o doutor Ventura não discrimina", observou.

"O Chega não é um partido, é um balcão de atendimento e desconto de cheques. E quando o doutor Ventura recebe os cheques de empresários, que o mandam rasgar as vestes pelos seus interesses, ele cumpre obedientemente", reforçou.

ABC// SF

Lusa/Fim