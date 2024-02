"O voto dos jovens pode decidir estas eleições", afirmou a líder bloquista, ao intervir num jantar comício da pré-campanha num restaurante de Coimbra, que reuniu cerca de 150 pessoas.

Mariana Mortágua recordou o tempo em que o Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas (PSD/CDS), entre 2011 e 2015, dizia aos jovens: "saiam da vossa zona de conforto e vão procurar emprego noutro país".

"Nós não deixamos que se esqueça", acrescentou, frisando que esta "não é uma questão de passado", mas antes "uma questão de futuro".

Mariana Mortágua disse que ouviu hoje o líder do PSD, Luís Montenegro, "a falar sobre emigração e sobre jovens", para recordar que, durante a governação de Pedro Passos Coelho, "mais 100 mil pessoas saiam do país por ano, muitos deles jovens".

"A mesma direita que fala tanto sobre emigração e sobre crescimento económico o que propõe, de facto, é precariedade para os jovens e borlas fiscais para os milionários que os explora com os baixos salários", sublinhou.

Na opinião da coordenadora do BE, o que a direita propõe são "borlas aos milionários que ganham com a crise climática que arranca o futuro aos jovens e às próximas gerações".

"Em Portugal, o Estado investe para formar e qualificar jovens que a economia depois expulsa. E expulsa-os porque paga pouco pelo seu trabalho", disse, ao salientar que esta economia "é a mesma que condena outros jovens, vindos de outras partes do mundo, à mais brutal exploração porque recebem ainda menos".

Logo que chegou "a crise da inflação, começou a corrida por uma casa", sendo esta "uma corrida sem fim, uma corrida inglória, em que tantas vezes não se sai do mesmo sítio", referiu a dirigente do BE.

"É ótimo percorrer o mundo, abrir horizontes, conhecer o que é diferente. Mas há uma grande diferença entre querer sair e ser expulso do país onde se nasceu", lamentou.

Mariana Mortágua frisou que "uma coisa é experimentar a vida noutro lugar, outra coisa é a angústia de ir contrariado, porque no país, a que chamamos casa, as casas são impossíveis de pagar" e quem sai de Portugal "fá-lo porque o salário é baixo e a vida é cara".

Depois de elogiar o trabalho desenvolvido por José Manuel Pureza, presente na sala, nos anos em que foi deputado do BE por Coimbra, disse que, em 10 de Março, "a esquerda voltará a ter um deputado" no distrito, que elege nove deputados.

"O Miguel Cardina será a voz do clima, do emprego, da habitação no parlamento", vaticinou, numa sessão em que, além do cabeça de lista pelo distrito, interveio também a segunda da candidatura por Coimbra, Mariana Rodrigues.

