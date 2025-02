No conjunto de dez concursos hoje divulgados, em comunicado, estão também os resultados das escolhas para as direções do Museu de Lamego, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Museu dos Biscainhos, Museu Abade de Baçal, Museu José Malhoa/Museu de Cerâmica/Museu Dr. Joaquim Manso, Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Convento de Cristo e Panteão Nacional.

Maria de Jesus Monge é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em Museologia pela Universidade de Évora, tendo sido conservadora do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança desde 1996 e assumido a direção daquele equipamento em 2000, segundo a biografia disponível no 'site' da secção portuguesa do Conselho Internacional de Museus, a que presidiu entre 2020 e 2023.

Maria de Jesus Monge foi vogal da MMP aquando da fundação da empresa pública, em outubro de 2023, e até à substituição da administração pelo atual Governo, em maio do ano passado.

"A nomeação para o MNAA implicará a repetição do procedimento concursal para o Museu de Beja, que acontecerá com a maior brevidade", indicou a MMP sobre a nova dirigente, que irá substituir no cargo o historiador de arte Joaquim Caetano.

Para dirigir o Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado, também em Lisboa, foi escolhida Filipa Oliveira, desde 2018 curadora e programadora de Artes Visuais da Câmara Municipal de Almada, tendo a seu cargo a direção artística da Casa da Cerca, Galeria Municipal de Almada, Convento dos Capuchos e Solar dos Zagalos.

Gabriela Cavaco, atualmente chefe de divisão da Casa da Cerca, em Almada, irá assumir a direção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa.

No Panteão Nacional, em Lisboa, mantém-se como diretor Santiago Macias.

Outra continuidade é a de Andreia Galvão no Convento de Cristo, em Tomar, que dirige desde 2014.

Os mandatos dos diretores hoje nomeados iniciam-se em 01 de março, por um período de três anos.

