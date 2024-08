María Corina Machado apela a luta "pacífica" e com "força" na Venezuela

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, apelou hoje à luta "pacífica e cívica" com "força", porque, disse, as eleições de 28 de julho assinalaram um "marco" no qual se iniciou a "transição para a democracia" na nação.