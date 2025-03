Ebrahim Rasoom "alimenta as tensões raciais, odeia os Estados Unidos e odeia o Presidente" Donald Trump, escreveu Marco Rubio no X, acrescentando que o diplomata sul-africano "já não é bem-vindo" em Washington e que passa a ser considerado "persona non grata".

O Departamento de Estado não forneceu mais pormenores e não ficou claro se o embaixador se encontrava sequer nos EUA na altura em que a decisão foi tomada.

Rubio fez a publicação quando regressava a Washington depois de uma reunião do Grupo dos 7 ministros dos Negócios Estrangeiros no Quebeque.

A decisão surge depois de Trump ter assinado uma ordem executiva que cortou a ajuda e a assistência ao governo sul-africano, liderado por negros. Na ordem, Trump disse que os africâneres da África do Sul, que são descendentes de colonos holandeses, estavam a ser visados por uma nova lei que permite ao governo expropriar terras privadas.

O Governo sul-africano negou que a nova lei esteja relacionada com a raça e afirma que as afirmações de Trump sobre o país e a lei estão repletas de desinformação e distorções.

As chamadas telefónicas para a Embaixada da África do Sul, feitas no final do dia de trabalho, não foram atendidas.

Trump afirmou que as terras estavam a ser expropriadas aos africâneres - que a ordem referiu como "proprietários de terras racialmente desfavorecidos" - quando nenhuma terra foi tomada ao abrigo da lei.

Trump também anunciou um plano para oferecer aos africâneres o estatuto de refugiados nos EUA.

A Lei da Expropriação foi promulgada pelo Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, no início deste ano e permite que o governo tome terras em casos específicos em que estas não estejam a ser utilizadas ou em que a sua redistribuição seja do interesse público.

A lei tem por objetivo corrigir alguns dos erros cometidos durante a era racista do apartheid sul-africano, em que os negros viram as suas terras serem-lhes retiradas e foram obrigados a viver em zonas destinadas a não brancos.

Elon Musk, um aliado próximo de Trump e chefe do Departamento de Eficiência Governamental de Trump (DOGE, na sigla inglesa), destacou essa lei em publicações nas redes sociais e apresentou-a como uma ameaça para a minoria branca da África do Sul. Musk nasceu na África do Sul, mas partiu para o Canadá depois de terminar o liceu.

É muito invulgar que os EUA expulsem um embaixador estrangeiro, embora os diplomatas de menor patente sejam mais frequentemente visados com o estatuto de "persona non grata".

O embaixador da África do Sul, Ebrahim Rasoom, já tinha sido embaixador nos Estados Unidos entre 2010 e 2015, durante a presidência de Barack Obama.

