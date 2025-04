"O Presidente [Donald] Trump foi claro no apoio à NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]. Nós vamos permanecer na NATO", disse Marco Rubio, à entrada para uma reunião ministerial no quartel-general da organização político-militar, em Bruxelas, capital da Bélgica.

Questionado sobre as críticas feitas pelo republicano Donald Trump à NATO e à discrepância entre aquilo que os EUA investem e o que os outros 31 países despendem para a Aliança Atlântica, Marco Rubio indicou que apenas foi feito um apelo para que os todos os países invistam mais em defesa, dedicando pelo menos 5% do Produto Interno Bruno.

A ideia de que os EUA deixarão a organização e se retirarão da Europa "é uma histeria", declarou.

