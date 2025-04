No boletim climatológico do mês de março, o IPMA diz que foi o quinto mês com mais chuva desde o ano 2000 e que em nove estações meteorológicas foram registados extremos de precipitação.

Devido à depressão Martinho, uma das que atravessou o continente no mês passado, foram registados extremos de vento em 36 estações meteorológicas, 10 deles extremos absolutos.

A estação meteorológica do Cabo da Roca registou o valor mais elevado: 169,2 quilómetros por hora.

Em relação à chuva, o IPMA diz que se registou um total de 177,5 milímetros acima do normal, o que corresponde a 229,4% do valor médio no período 1991-2020.

Ficaram registados nove novos extremos de precipitação e no fim do mês não havia no continente qualquer classe de seca meteorológica.

Março foi o nono mais frio deste século, com uma média de temperatura do ar de 11,81ºC (graus celsius).

A média da temperatura máxima, nos 16,37ºC, foi menos 1,19ºC do que o normal, ainda que a média da temperatura mínima tivesse estado ligeiramente acima do normal.

Ainda assim, no dia 23 de março as Penhas Douradas registaram uma temperatura de 5,3ºC negativos, e uma semana depois (dia 31) em Dunas de Mira registaram-se 29,8ºC, segundo o resumo do Boletim Mensal do IPMA.

