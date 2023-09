Ao fim do dia, o chefe de Estado viaja para Nova Iorque, onde irá participar no debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), até sexta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa começou na quarta-feira esta visita ao Canadá, onde, segundo o recenseamento de 2021, vivem perto de 450 mil pessoas de origem portuguesa.

Hoje, o seu programa inclui um passeio no bairro mais português de Toronto, conhecido como "Little Portugal", com passagem por um mural do artista português Vhils em homenagem à luta sindical de trabalhadoras portuguesas no Canadá e por uma pastelaria portuguesa.

Segue-se, ao início da tarde, uma visita à Sociedade de Caridade Luso-canadiana, instituição que apoia pessoas com deficiência, em Mississauga, cidade próxima de Toronto, último ponto desta visita oficial.

Nestes cinco dias, Marcelo Rebelo de Sousa teve um programa dividido entre as duas maiores cidades do Canadá, Toronto e Montreal.

Embora não se tenha deslocado à capital, Otava, o chefe de Estado encontrou-se com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, num hotel de Toronto.

Justin Trudeau esteve também com o Presidente da República numa exposição sobre a chegada dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados ao Canadá, há 70 anos.

Os chamados pioneiros chegaram em 1953, na sequência do estabelecimento de relações diplomáticas formais entre os dois países, em 1952.

No Canadá, Marcelo Rebelo de Sousa esteve acompanhado por deputados dos seis partidos com grupos parlamentares, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, nos primeiros três dias desta visita, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesa, Paulo Cafôfo, que se juntou à comitiva em Toronto.

Os deputados que integraram a comitiva do Presidente foram João Azevedo e Castro, do PS, Francisco Pimentel, do PSD, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

