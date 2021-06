Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de um encontro de cerca de 45 minutos com o seu homologo búlgaro, Rumen Radev, no Palácio Presidencial, em Sófia, e, depois de destacar que a aproximação entre dois Presidentes é também uma aproximação entre povos, deixou esta mensagem sobre o seu papel.

"Porque o representante da República Portuguesa não é o representante de uma parte dos portugueses, é um representante de todos os portugueses, dos que estão no Governo e dos que estão na oposição, é um representante dos que estão em todos os partidos e dos que não têm partido", afirmou.

Depois de um encontro de cerca de 45 minutos entre os dois Presidentes, inserido na visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa á Bulgária, o chefe de Estado apontou muitas semelhanças entre as democracias portuguesa e búlgara, bem como da visão que ambos têm do cargo.

"O papel do Presidente deve ser um papel de pilar da estabilidade, garantindo uma referência neste tempo pós crise, mas que é um tempo de legitimas expectativas económicas e sociais", defendeu.

SMA // SF

Lusa/fim