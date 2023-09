Segundo uma nota da Presidência da República, este encontro de trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa com Justin Trudeau destina-se a "discutir a agenda bilateral nos mais variados domínios, bem como efetuar uma aprofundada análise da situação política internacional, que continua marcada pela agressão da Federação Russa à Ucrânia".

A reunião terá lugar num hotel de Toronto, às 11:30 locais (16:30 em Portugal continental).

Na quarta-feira à noite, perante representantes da comunidade portuguesa em Montreal, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que o primeiro-ministro canadiano "desloca-se de uma reunião que tem em Otava para ir a Toronto" para este encontro.

"Porque sabe da importância das relações entre Portugal e o Canadá, porque sabe da vossa importância aqui", disse o chefe de Estado.

Depois do encontro com Justin Trudeau, Marcelo Rebelo de Sousa irá inaugurar uma exposição sobre os 70 anos da chegada ao Canadá dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados, no Metro Hall, e terá um encontro na Universidade de Toronto com professores e estudantes sobre a língua portuguesa.

A emigração portuguesa iniciada em 1953 aconteceu na sequência do estabelecimento de relações diplomáticas formais entre os dois países, em 1952.

O Presidente da República chegou a Montreal na quarta-feira e estará no Canadá até domingo.

Fazem parte da sua comitiva o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e os deputados João Azevedo e Castro, do PS, Francisco Pimentel, do PSD, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

Em declarações aos jornalistas, à chegada, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esperar que a sua visita seja "um grande momento de agradecimento à comunidade portuguesa" neste país, onde segundo o recenseamento de 2021 vivem cerca de 450 mil pessoas de origem portuguesa.

Do Canadá, o Presidente da República seguirá para os Estados Unidos da América, para participar no debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, até 22 de setembro.

IEL // RBF

Lusa/Fim