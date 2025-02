Esta informação foi confirmada à Lusa pelo próprio chefe de Estado português, no fim do encontro, que durou cerca de 40 minutos.

O Presidente do Paquistão deslocou-se a Lisboa para as cerimónias fúnebres do príncipe Karim Al- Hussaini Aga Khan IV, 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, que foi sucedido pelo seu filho Rahim como líder espiritual da comunidade ismaelita.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Asif Ali Zardari hoje pelas 12:30 na entrada do Palácio de Belém e os dois subiram de mão dada a escadaria até à Sala das Bicas, onde posaram perante os fotógrafos e o Presidente paquistanês assinou o Livro de Honra da Presidência da República.

No fim do encontro, o Presidente português acompanhou o seu homólogo até à porta principal do palácio.

Asif Ali Zardari, que preside ao Partido Popular do Paquistão (PPP), viúvo da antiga primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto, foi eleito em março do ano passado Presidente do Paquistão, cargo que já tinha exercido entre 2008 e 2013.

Antes de viajar para Lisboa, esteve na República Popular da China em visita oficial e reuniu-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.

O antigo Presidente português Mário Soares realizou uma visita de Estado ao Paquistão em abril de 1995, durante a qual se encontrou com a então primeira-ministra Benazir Bhutto, que viria a ser assassinada em dezembro de 2007.

IEL // JPS

Lusa/Fim