Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "valor inestimável" da língua portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou hoje "o valor inestimável" da língua portuguesa a propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, data que coincidiu com a entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paulina Chiziane.