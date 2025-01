"Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nessa nota "o Presidente da República saúda o acordo de cessar-fogo em Gaza, anunciado esta tarde pelos mediadores" referindo que "esta decisão abre a porta ao regresso dos reféns na posse do Hamas desde o fatídico ataque de 07 de outubro de 2023, assim como ao fim do sofrimento imenso da população palestina na Faixa de Gaza".

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primeiro-ministro do Qatar, país mediador e que tem acolhido as negociações indiretas, confirmou hoje um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que deverá entrar em vigor no domingo.

IEL (DMC) // JPS

Lusa/Fim