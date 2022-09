"A convite das autoridades angolanas, o Presidente da República desloca-se esta semana a Luanda, para assistir, no dia 15 de setembro, à cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito da República de Angola, João Lourenço", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet.

A data da posse foi anunciada na quinta-feira, após o Tribunal Constitucional de Angola ter validado os resultados eleitorais que dão a vitória ao MPLA, negando provimento a dois recursos, da UNITA e da CASA-CE.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou João Lourenço pela reeleição como Presidente de Angola, numa mensagem em que referiu estar "terminado o processo eleitoral" e em que também saudou Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, maior partido da oposição, "pelos resultados obtidos".

Nessa mensagem, o chefe de Estado português formulou "um voto de que a vida política angolana se continue a desenvolver em clima de liberdade, de pluralismo e de tolerância".

Segundo a ata de apuramento final das eleições gerais de 24 de agosto em Angola divulgada pela Comissão Nacional Eleitoral, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e o seu candidato, o Presidente cessante, João Lourenço, obtiveram 51,17% dos votos, seguindo-se a UNITA, com 43,95%.

Com estes resultados, o MPLA conseguiu 124 dos 220 deputados da Assembleia Nacional, enquanto a UNITA elegeu 90 deputados, quase o dobro do que tinha obtido nas eleições de 2017.

O PRS conquistou dois assentos no parlamento ao somar 1,14% de votos dos eleitores, o mesmo número de deputados que conquistaram a FNLA e o Partido Humanista de Angola (PHA), com 1,06% e 1,02% de votos respetivamente.

A coligação CASA-CE, a APN e o P-Njango não obtiveram assentos na Assembleia Nacional.

A cerimónia de investidura do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e da vice-presidente da República, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, vai ter lugar em Luanda, na Praça da República.

Quando João Lourenço tomou posse pela primeira vez como Presidente de Angola, em 26 de setembro de 2017, após 38 anos com José Eduardo dos Santos no poder, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Luanda para representar o Estado português nessa cerimónia.

O Presidente português realizou uma visita de Estado a Angola em março de 2019, dividida entre a capital angolana e as províncias de Benguela e Huíla, depois de ter recebido João Lourenço em Portugal em novembro de 2018.

