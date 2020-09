O chefe de Estado português assumiu esta posição durante uma conversa com o Presidente da República do Gana, Nana Akufo-Addo, inserida na terceira edição do Fórum Euro-África, que se realizou por videoconferência, devido à pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou em inglês, afirmou que a cooperação entre Europa e África tem de "mudar estruturalmente", com "um novo quadro comum" ao nível institucional, considerando que organizações "concebidas noutra era" estão agora "largamente ultrapassadas".

"É um grande desafio. Um desafio em relação ao calendário: devemos ter decisões até outubro, quando se realizará a cimeira entre a União Europeia e a União Africana [durante a presidência alemã]. Devemos ter isso fechado durante a presidência portuguesa [da União Europeia] no primeiro semestre no próximo ano", acrescentou.

O Presidente da República reiterou esta mensagem várias vezes ao longo desta conversa, defendendo que é preciso haver "menos organismos" e "novas organizações mais operacionais".

"Temos de integrar os diferentes sistemas financeiros, temos de fortalecer o financiamento europeu relativamente a África, temos de o fazer rapidamente. Para mim é óbvio que deve haver conclusões preliminares antes do fim deste ano, durante a presidência alemã, e obviamente a definição final antes do fim da presidência portuguesa [da União Europeia]", reforçou.

