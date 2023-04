"Quando eu tiver a dizer sobre essa matéria uma posição do Presidente diferente, eu direi", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, que hoje visitou com o Presidente da Letónia, Egils Levits.

"Opiniões há muitas. A posição do Presidente, quem tem de decidir é o Presidente", acrescentou, ainda sobre as palavras de Luís Montenegro.

Na segunda-feira, em Murça, distrito de Vila Real, Marcelo Rebelo de Sousa afastou uma vez mais um cenário de dissolução invocando a atual conjuntura e também a falta de alternativa política, considerando que "neste momento não há uma alternativa óbvia".

Marcelo Rebelo de Sousa desafiou a oposição a transformar o somatório dos números das sondagens numa "realidade suficientemente forte para os portugueses dizerem: no futuro temos esta alternativa".

"O PSD assegura ao país, aos portugueses e também ao Presidente da República que é uma alternativa de Governo ao PS e que estamos prontos para assumir todas as consequências da alternativa quando for oportuno", afirmou o presidente do PSD, Luís Montenegro, na quarta-feira, em Lisboa, em resposta ao chefe de Estado.

Confrontado hoje com estas palavras, Marcelo Rebelo de Sousa evitou comentá-las: "Eu sobre isso, sobre aquele tema que sabem qual é, que eu nem refiro, eu disse o que tinha a dizer na segunda-feira, e está dito. Portanto, se eu um dia tiver alguma coisa a dizer sobre isso e quando...".

A comunicação social perguntou ao Presidente da República se é já na terça-feira que irá falar do assunto, dia em que de acordo com várias notícias irá receber o presidente do PSD.

"Não, não, não. Quando eu tiver a dizer sobre essa matéria uma posição do Presidente diferente, eu direi", respondeu

