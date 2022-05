"Certeza na urgência da resolução lúcida e atempada dos engulhos remanescentes no processo de descentralizador. Quanto mais depressa forem resolvidos, melhor para a coesão social, coesão territorial e o sucesso pleno do processo descentralizador", apontou.

Durante a apresentação pública do livro comemorativo dos 50 anos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que decorreu em Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa alertou para os perigos da não resolução dos "engulhos".

"Vou mais longe, [com a] certeza de que a não resolução desses engulhos, em tempo adequado e modo adequado, poderá matar e matar rapidamente os propósitos regionalizadores", sustentou.

O chefe de Estado sublinhou que os propósitos regionalizadores "estão inscritos na Constituição" e "correspondem à opção hoje consensual no poder local e seus titulares".

"Chamo atenção para o facto porque muitas vezes perdemos o conteúdo por causa da forma, muitas vezes as melhores ideias soçobram por problemas de tempo e de modo e não de substância. Fica aqui feito o aviso", referiu.

Aos jornalistas disse ainda que é muito importante que o processo de descentralização corra bem até ao fim.

"Uma coisa é arrancar para a regionalização com a descentralização certinha e outra coisa é com divisões na descentralização e com a descentralização manca. É logo meio caminho andado para se complicar o arranque do processo regionalizador", acrescentou.

Já a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que marcou presença no evento, aproveitou para evidenciar que este é um momento de viragem, em que pretendem mais e melhor para as regiões.

"Queremos que as nossas regiões falem ainda mais alto e com voz própria e que tenham poder de decisão em vez do hábito de pedir autorização. Queremos que os cidadãos fora dos grandes núcleos tenham uma palavra a dizer quanto ao futuro dos seus territórios e que participem na vida coletiva", concluiu.

