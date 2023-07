"Saio daqui muito, muito esperançado que este possa ser um bom ano", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no fim de uma visita à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em que esteve acompanhado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O chefe de Estado disse ter ficado "muito impressionado favoravelmente pelo facto de, comparando com 2017, haver passos dados em termos de desaparecimento de vítimas mortais diretas, em termos de redução drástica do número de fogos rurais", e realçou a aposta na prevenção, o reforço de meios aéreos e a maior rapidez da comunicação.

Por outro lado, salientou as "boas perspetivas imediatas -- só imediatas -- meteorológicas", até ao fim do mês de julho, "de descida de temperatura máxima, de manutenção de níveis de humidade superiores aos habituais nesta época", que ajudam à não ocorrência e ao combate aos fogos rurais.

O Presidente da República fez, ainda assim, um apelo aos portugueses: "Os portugueses ajudam muito se estivermos todos -- eu também -- muito atentos, evitando situações que inadvertidamente, que por acaso, que ocasionalmente, que negligentemente possam provocar fogos rurais".

Relativamente à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o chefe de Estado referiu que foi constituída uma "estrutura autónoma" de Proteção Civil dedicada a este encontro católico, que terá lugar entre 01 e 06 de agosto, e considerou que "não vai prejudicar nada, porque é autónoma da estrutura dos fogos".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, as preocupações da Proteção Civil com a JMJ são sobretudo relacionadas com o risco de saturação das comunicações, mas estão previstos "sistemas de comunicação paralelos, complementares".

IEL // PMC

Lusa/Fim