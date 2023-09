Em declarações aos jornalistas, à chegada ao hotel onde ficará instalado em Montreal, o chefe de Estado referiu que durante esta visita também terá um encontro com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, na sexta-feira, em Toronto.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que, nessa ocasião, tenciona "reforçar o convite que o senhor primeiro-ministro português lhe formulou para ir à Web Summit", ele que é um cultor e um defensor da ciência, da tecnologia e do futuro".

"Mas, para além disso tudo, é a presença portuguesa e a ligação a Portugal, no passado, no presente e virada para o futuro que marca naturalmente aqui esta vinda ao Canadá, pela qual eu tanto esperava", afirmou.

O Presidente da República tinha ao seu lado o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que o acompanha nesta visita.

Esta deslocação ao Canadá -- onde segundo o recenseamento de 2021 vivem cerca de 450 mil pessoas de origem portuguesa -- coincide com as celebrações dos 70 anos da chegada dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados.

"Foi em 1953 que simbolicamente chegou a Halifax o navio com o primeiro grande número de portugueses, na sua maioria açorianos, mas depois juntaram-se madeirenses e continentais, e que marcaram a presença portuguesa aqui", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o chefe de Estado, os emigrantes portugueses "têm uma influência muito grande em todos os setores da vida canadiana, inclusive na política, na economia, na sociedade em geral, e têm um espírito muito gregário, muito forte".

O Presidente da República mencionou que a sua visita ao Canadá foi antecedida por visitas do primeiro-ministro, António Costa, em 2018, e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, em 2022.

A comitiva do Presidente da República nesta visita inclui também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e os deputados João Azevedo e Castro, do PS, Francisco Pimentel, do PSD, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

