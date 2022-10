As autoridades sul-coreanas contabilizaram já mais de 140 mortos e 150 feridos num esmagamento durante uma aglomeração de pessoas nas festividades do Halloween na capital da Coreia do Sul.

"Ao tomar conhecimento da terrível tragédia ocorrida em Seul, o Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências e uma palavra de reconforto e solidariedade às famílias das vítimas, em mensagem enviada ao Presidente da Coreia", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet.

Segundo as autoridades sul-coreanas, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, um local de festas em Seul.

O Presidente Yoon Suk Yeol emitiu uma declaração a apelar aos funcionários para assegurarem um rápido tratamento aos feridos e reverem a segurança dos locais de festividades.

Também instruiu o Ministério da Saúde para enviar rapidamente equipas de assistência médica de emergência e garantir camas nos hospitais para tratar os feridos.

Os meios de comunicação locais disseram que cerca de 100 mil pessoas afluíram às ruas da zona de Itaewon para as festividades de Halloween, que foram as maiores desde o início da pandemia de covid-19.

