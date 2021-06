"Temos um ativo óbvio que é o mar, que nos leva a todo o mundo. Temos outro ativo, que é a língua, que nos leva a todo o mundo, está presente em todo o mundo", disse, vincando que o português é mais uma "língua oficial de organizações" ao nível mundial.

O chefe de Estado falava na entrega dos prémios do concurso "Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 2021", no Palácio de São Lourenço, residência oficial do representante da república para a Madeira, no Funchal.

O prémio foi instituído em 2013 pelo representante da República, Ireneu Barreto, e é dirigido aos alunos do 9.º ano de escolaridade, do ensino secundário e dos cursos gerais ou profissionalizantes.

Júlia Ferreira, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz, venceu o primeiro prémio, Clara Alves Vasconcelos, aluna do 12.º ano no mesmo estabelecimento, ficou em segundo lugar e Inês Pereira, aluna do 9.º Ano da Escola Básica Bartolomeu Perestrelo, em terceiro. Foi também atribuída uma menção honrosa a Victória Freitas de Castro, aluna do 9.º Ano do Colégio de Santa Teresinha.

"Quatro jovens cheias de presente e de futuro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que o texto de Júlia Ferreira é "primoroso", ao narrar o encontro de alguns grandes escritores nacionais de várias épocas numa "Cimeira da Língua Portuguesa".

"A língua portuguesa fica a dever-vos, a vocês, aquilo que é o terem participado e o terem vibrado com essa experiência. Nunca mais se vão esquecer deste dia", disse, reforçando: "Ao participarem estão a dar vida à nossa língua comum, que é um dos ativos grandes que nós temos."

E acrescentou: "O português é cada vez mais uma língua, formal ou informalmente, oficial de organizações em todo o mundo, governamentais e não governamentais."

"Quando amanhã se levantarem e se virem ao espelho, digam uma coisa que é fundamental, que eu dizia aos meus alunos: Nós, portugueses, somos muito bons", disse ainda, e adiantou: "Porque temos a tendência para nos minimizarmos, falta-nos, às vezes, amor próprio, autoestima, mas não às quatro que acabam de ser premiadas."

O Presidente da República encontra-se na Região Autónoma da Madeira para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um programa intenso que começou hoje e termina na quinta-feira.

