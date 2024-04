Estas 33 condecorações foram divulgadas hoje no sítio oficial da Presidência da República na Internet, dia em que o jornal Público noticiou que "Marcelo condecorou António de Spínola às escondidas", sem nenhuma nota a dar conta dessa condecoração.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas anunciou em 2021 que iria condecorar todos os militares que participaram no 25 de Abril e foi divulgando a maioria dessas condecorações, feitas em diferentes sessões, mas não as de Spínola e Costa Gomes, a título póstumo, e restantes militares condecorados em julho.

"O Presidente da República condecorou, em cerimónia pública, no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, no dia 12 de julho de 2023, com a presença das chefias militares e dos familiares, num total de mais de cem pessoas, mais 30 homenageados, sendo que a correspondente nota não foi, na altura, publicada no site da Presidência da República, como nos alertou o Jornal Público, mas apenas no Diário da República n.º 151/2023, Série II, de 2023-08-04 e na base de dados pública das Ordens Honoríficas Portuguesas", lê-se na nota hoje divulgada.

De acordo com a Presidência da República, "desde fevereiro de 2021 e até julho de 2023, o Presidente da República condecorou 219 militares participantes no 25 de abril de 1974, na sequência das propostas da Associação 25 de Abril, bem como os restantes membros da Junta de Salvação Nacional não propostos por aquela associação".

"A ordem e o grau atribuídos a todos os condecorados foi o de grande-oficial da Ordem da Liberdade, com exceção dos dois antigos chefes de Estado, condecorados com a grã-cruz da mesma ordem", acrescenta a Presidência.

A lista de 33 condecorados em julho do ano passado inclui, entre outros, além do marechal António de Spínola e do marechal Francisco da Costa Gomes, o almirante António Rosa Coutinho, também a título póstumo.

