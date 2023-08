"Assinalo hoje, neste Dia Internacional da Juventude, o papel transformador e mobilizador das e dos jovens no nosso país. Cabe-vos fazer acontecer o futuro, com a vossa voz, as vossas mãos e talentos, o vosso querer", lê-se numa mensagem divulgada no portal oficial na Internet.

Nesta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa diz partilhar com os jovens os "anseios por uma sociedade mais inclusiva, promotora de igualdade, onde todos possam ter um melhor amanhã, sem discriminações de qualquer tipo, por mais e melhores oportunidades de emancipação na educação, na habitação, na formação académica e profissional e no emprego".

O Presidente da República aborda também "o combate às alterações climáticas, a promoção da sustentabilidade e a necessidade de criar mecanismos de participação e representação efetiva nos diferentes contextos locais, nacionais e internacionais".

"Reconhecendo uma geração aberta e inovadora, mais culta e cosmopolita, capaz e resiliente, interessada em fazer da nossa sociedade um lugar melhor, dedico-vos, neste Dia Internacional da Juventude, uma mensagem de esperança no futuro, a partir do presente, na certeza que saberão abrir caminhos e soluções que permitam a realização dos vossos sonhos", lê-se ainda na mensagem.

