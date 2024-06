Em declarações à imprensa no final da primeira sessão de trabalhos da cimeira, que decorre até domingo na estância suíça de Burgenstock, arredores de Lucerna, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por estarem "muitos países representados, de todos os continentes", tendo sido possível verificar "uma grande convergência de pontos de vista" entre as cerca de três dezenas de líderes que hoje já intervieram.

Essa convergência, em torno da "preocupação da paz e caminho para a paz", foi manifestada por países não só da União Europeia (UE) ou da NATO, "mas também do mundo árabe, do mundo africano e do mundo asiático", congratulou-se Marcelo Rebelo de Sousa, que constatou empenho de todos em "trabalhar para conclusões comuns" a serem adotadas no domingo.

Sobre a ausência de vários Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o chefe de Estado português salientou que há vários presentes, como Timor-Leste, que hoje já interveio através do primeiro-ministro Xanana Gusmão, e disse acreditar que mesmo aqueles que não participam na cimeira da Suíça partilham o desejo de que seja alcançada a paz na Ucrânia.

"Tanto quanto nós podemos saber, vários deles, dos que aqui não estão aqui representados, estão sintonizados, porque o têm dito, com a paz, o caminho para a paz e a importância de todos os passos que forem dados para a paz", declarou.

