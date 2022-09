Em declarações aos jornalistas no Rio de Janeiro, onde hoje terminou uma visita oficial ao Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "a felicidade do Reino Unido será a felicidade de Portugal e a felicidade da aliança entre Portugal e o Reino Unido".

O filho primogénito de Isabel II -- que tem 73 anos, os mesmos que Marcelo Rebelo de Sousa -- vai ser proclamado rei no sábado, com o nome Carlos III.

O chefe de Estado português observou que "curiosamente, Carlos II foi casado com uma portuguesa, Catarina de Bragança, há muitos séculos".

"Queria formular em nome de todos os portugueses as maiores felicidades naquilo que ele definiu como a dedicação integral ao Reino Unido, aos países de que também é chefe de Estado e à comunidade britânica nos anos que restam da sua vida", afirmou.

"Eu queria desejar essa felicidade sabendo que as condições em que inicia o reinado são muito difíceis, ele o disse, muito difíceis, comparando com as condições do início do reinado da rainha Isabel II", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje, na sua primeira declaração ao país como monarca, Carlos III recordou a sua mãe, Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos, com emoção como uma "inspiração e exemplo" para toda a família real britânica.

Carlos III comprometeu-se a "defender os princípios constitucionais no coração" do Reino Unido como fez a sua mãe.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e teve um reinado de 70 anos, iniciado em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou.

IEL (BM) // SF

Lusa/Fim