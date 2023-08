Intervindo na 14.ª Conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre hoje em São Tomé e Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa saudou a "maioria crescente de jovens" nesta organização.

O Presidente da República defendeu que a CPLP deve "não só trabalhar para a sua sustentabilidade, como dar-lhes mais e mais rápida voz ativa, participação nas cimeiras, em cimeiras suas entre as nossas, na atrasada formalização do seu fórum, mas sobretudo na transformação da sua vida e do seu papel comunitário, feito de qualificação, emprego, condições sociais, intercâmbio, mais acelerada mudança geracional".

"Os jovens têm de sentir que comunidade é sua, não e só daqueles que a lançaram ou que a governam hoje. É deles também e cada vez mais e faz a diferença nas suas vidas", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado português referiu que em 2026, quando se celebrar o 30.º aniversário da CPLP, "terão de ser novas gerações, senão liderantes na comunidade, pelo menos determinantes em parte essencial da sua liderança".

"Falo das mulheres e dos homens nascidos na viragem para este século, imediatamente antes ou imediatamente depois. Quero vê-los aqui, nestas cimeiras, senão na primeira fila, na segunda, na terceira ou na quarta, ou na assistência, nos convidados", desafiou.

O Presidente português considerou que "só assim a CPLP não correrá nunca o risco de se converter numa relíquia do passado ou numa montra de personalidades de uma arena política e mediática, cada vez mais distante dos nossos povos e dos nossos jovens".

"Não deixaremos que assim seja, não falharemos o nosso encontro com o futuro", garantiu.

FM/PJA // VM

Lusa/Fim