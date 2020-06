De acordo com a agenda de segunda-feira do chefe de Estado, hoje divulgada, a sua chegada aos estúdios da RTP, em Lisboa, está prevista para as 12:50. No local, deverá ser recebido pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, adiantou à Lusa fonte da Presidência da República.

O projeto #EstudoEmCasa é uma parceria entre o Ministério da Educação e a RTP para a produção de conteúdos televisivos dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º anos de escolaridade, que estão sem aulas presenciais neste período de pandemia de covid-19.

No dia 15 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, acompanhou o ministro da Educação às instalações da televisão pública, onde estavam já a ser gravadas aulas para os alunos do ensino básico, que começaram a ser transmitidas a partir do dia 20 desse mês no canal RTP Memória.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, proferiu no dia 20 de setembro de 2018 a sua "última lição formal" como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi aluno e depois docente, durante mais de 40 anos, desde 1972.

Nessa ocasião, prestes a completar 70 anos, a idade de jubilação, descreveu como uma "fascinante aventura" o seu percurso no ensino universitário, que disse ser a "verdadeira vocação" da sua vida, a partir da qual fez tudo o mais.

