"Será um ato eleitoral já no meio da presidência espanhola, mas tenho a convicção de que isso não vai alterar a presidência espanhola, que é muito importante para fechar dossiês como o acordo UE/Mercosul, para conseguir levar a União Europeia a ser mais sensível a posições que os países do sul têm defendido, e muitas em conjunto Portugal e Espanha", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas à margem do programa "Músicos no Palácio de Belém", rejeitou comparações entre o contexto político de Espanha e o de Portugal, referindo que "a situação espanhola é uma situação especifica, que se encontra noutra fase do ciclo político, que tem características também peculiares".

"Logo, eu não darei importância significativa, a não ser isto: que é fundamental para Portugal e é fundamental para a UE que a presidência espanhola corra bem. E eu tenho a certeza que corre bem, com o Governo A, o Governo B, o Governo C", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa espera "que seja uma boa presidência, qualquer que seja a decisão do eleitorado espanhol".

O Presidente da República não quis comentar diretamente a antecipação das legislativas em Espanha em cerca de seis meses, para 23 de julho, anunciada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na sequência das eleições municipais e regionais de domingo.

"Eu não costumo comentar atos eleitorais noutros países e neste caso também não vou abrir uma exceção. Neste caso também não vou abrir uma exceção. Cada país é soberano, tem a sua situação própria política. Eu acompanho com muita atenção o que se passa em Espanha, um país vizinho muito próximo de Portugal", declarou.

IEL // PMC

Lusa/Fim