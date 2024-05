"Quero apenas anotar que realmente processualmente houve este passo, que é um passo importante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

O chefe de Estado salientou que este passo "acontece antes das eleições europeias e antes de um Conselho informal" e reiterou que na sua opinião seria "bom para Portugal e para a Europa" que António Costa viesse a presidir ao Conselho Europeu.

"A haver consenso e de acordo com o resultado das eleições. Parece que há um consenso muito alargado", acrescentou.

O Presidente da República referiu que António Costa foi ouvido "como suspeito, e não como arguido, portanto, a seu pedido, que tinha sido formulado e explicitado no dia em que deixou de exercer as funções de primeiro-ministro".

António Costa foi hoje ouvido pelo Ministério Público no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no âmbito do processo Operação Influencer, sem que tenha sido constituído arguido, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

A informação de que António Costa foi ouvido no DCIAP foi inicialmente avançada pelo jornal Expresso.

