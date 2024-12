Numa nota oficial na Internet, em que revela o nome de Jorge Nobre de Sousa como novo chefe do Estado-Maior da Armada, Marcelo Rebelo de Sousa elogia a carreira de Gouveia e Melo e anuncia a condecoração.

"O Presidente da República agradece e louva o muito qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada cessante, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo", lê-se na nota oficial de Belém.

Gouveia e Melo, que tomou posse como chefe do Estado-Maior da Armada em 27 de dezembro de 2021, manifestou-se indisponível para um segundo mandato e decidiu passar à reserva para poder manter todos os seus direitos cívicos.

O almirante, cujo nome surge entre os potenciais candidatos às eleições presidenciais de janeiro de 2026, vai passar à reserva logo após o fim do seu mandato, na próxima sexta-feira.

JPS/ARL // PDF

Lusa/Fim