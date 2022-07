"O Presidente da República, chocado com o vil assassinato do antigo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, apresenta ao Estado japonês as suas respeitosas condolências e repudia esta lamentável manifestação de violência", lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial na internet da Presidência da República.

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu hoje depois de ter sido atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão, anunciou o seu partido.

Abe, 67 anos, foi atingido pelas costas quando fazia um discurso na rua antes das eleições parlamentares de domingo.

