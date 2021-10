"Estamos a falar num tempo diferente, que é um tempo pós-autárquicas. Dependerá da reflexão que o secretário-geral do PS fará da situação pós-autárquicas", considerou o chefe de Estado, em entrevista à TVI, conduzida por Miguel Sousa Tavares.

Nesta entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "tudo o que depender do Presidente da República deve ser feito para que daqui até 2023 haja uma estabilidade governativa" e afirmou que não tenciona, "se for possível, ter exercício do poder de dissolução do parlamento até ao fim do mandato parlamentar".

"Tudo o que estiver na minha mão eu farei, indo até ao limite dos poderes, para apelar a que os orçamentos para 2022 e 2023 sejam viabilizados", prometeu, acrescentando que o que espera da oposição é "que ela se prepare para competir em termos de poder ganhar, se for caso disso, nas legislativas".

Confrontado com notícias anteriores às eleições autárquicas de 26 de setembro que lhe atribuíam a convicção de que António Costa iria sair da liderança do PS e do Governo no fim da atual legislatura, em 2023, o Presidente da República respondeu de imediato que "isso foi antes do Congresso do PS" de 28 e 29 de agosto em Portimão e referiu que esse prognóstico "foi atribuído a fontes de Belém".

Depois, assinalou que "o secretário-geral do PS deu uma entrevista antes do Congresso e nessa entrevista, que repetiu durante o Congresso, colocou um cenário com uma abertura e uma clareza que nunca tinha colocado até então, que é: ao lado de continuar a exercer funções de secretário-geral e poder ser candidato a primeiro-ministro, a de não o fazer".

"Isso aconteceu num determinado tempo. Estamos a falar num tempo diferente, que é um tempo pós-autárquicas", argumentou Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que a continuidade ou não de António Costa depois de 2023 "dependerá da reflexão que o secretário-geral do PS fará da situação pós-autárquicas".

