Esta posição foi transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, após ter estado reunido esta manhã com o chefe de Estado de Angola, João Lourenço, na véspera do início da Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) em Luanda.

"As nossas relações com Angola são muito boas em termos de posições comuns sobre questões comuns, quer no plano bilateral, quer no plano multilateral perante a comunidade internacional. Temos também relações muito boas em termos de chefes de Estado, responsáveis de Governo, designadamente ministros das Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros", salientou o chefe de Estado português no final do encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial de Angola.

Marcelo Rebelo de Sousa fez depois referência ao acordo sobre mobilidade, que foi impulsionado pelo Governo português desde 2016 e que será assinado no sábado, no final da cimeira.

"O acordo de mobilidade permite que os Estados-membros da CPLP possam bilateralmente ir mais longe, ou menos longe. Há países que já foram longe e podem ainda ir mais longe. Depois, há países que demorarão mais tempo", indicou.

Segundo o Presidente da República, no caso do relacionamento bilateral entre Portugal e Angola, "os passos a dar serão muito positivos".

"Importa apostar no futuro, nomeadamente na juventude. Os vistos são muito importantes para trabalho, mas são muitíssimo importantes para estudantes", observou.

