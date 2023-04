"Marcel!" de Jasmine Trinca vence Prémio do Júri da 16.ª Festa do Cinema Italiano

A longa-metragem "Marcel!", de Jasmine Trinca, venceu o Prémio do Júri da 16.ª Festa do Cinema Italiano, que termina hoje em Lisboa e distinguiu ainda "L'ombra del giorno", de Giuseppe Piccioni, com o Prémio do Público.