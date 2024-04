"Cabo Verde é um Estado oceânico. O país tem de voltar-se para o mar e tem de fazer uma gestão sustentável de todos os recursos disponíveis", disse José Maria Neves, em Madrid.

O Presidente cabo-verdiano iniciou hoje uma visita a Espanha durante a qual participará, em Barcelona, na próxima semana, na conferência das Nações Unidas da Década dos Oceanos.

José Maria Neves, que foi nomeado "patrono", no ano passado, da Aliança da Década dos Oceanos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco, na sigla em inglês), antecipou, em resposta a perguntas dos jornalistas em Madrid, que na conferência da próxima semana falará, essencialmente, sobre Cabo Verde.

"Nós temos enormes potencialidades ligadas ao mar", destacou, referindo a produção de água, as indústrias farmacêuticas e agroalimentares, o turismo, os transportes ou a investigação e formação.

"O mar é o futuro dos arquipélagos, dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, e vou mostrar que é importante construirmos parcerias para explorarmos de forma sustentada todas as riquezas que o mar nos oferece. E o mar cabo-verdiano é extraordinariamente rico para termos um futuro muito mais promissor", acrescentou.

José Maria Neves disse ainda que, "no quadro da economia azul" e das "enormes potencialidades" associadas ao mar estão as pescas e "todas as indústrias ligadas à transformação do pescado".

"As pescas estarão no centro das nossas atenções, para além das outras questões, que são também muito, muito importantes. Para nós, a escassez de água é uma questão dramática e podemos produzir água [dessalinizar] a partir do mar, mas há possibilidade de desenvolvermos indústrias também, designadamente indústrias farmacêuticas", afirmou.

Outros dos "pilares importantes relacionados com o mar" que destacou são a "problemática da segurança e da proteção civil, a segurança contra os tráficos, contra a pirataria marítima, e também a questão da proteção civil, a prevenção e o combate à poluição no mar".

A visita de José Maria Neves a Espanha começou com um encontro com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o programa inclui ainda uma reunião com o chefe de Estado de Espanha, o Rei Felipe VI, na próxima semana, em Madrid.

O Presidente cabo-verdiano terá também encontros com autoridades da Organização Mundial do Turismo (que tem a sede em Madrid) e das Nações Unidas ligadas igualmente ao turismo.

"O turismo é o motor de crescimento económico de Cabo Verde. Já atingimos um milhão de turistas [anuais], queremos acelerar o passo para ir mais longe. Vamos discutir as parcerias, o apoio para que Cabo Verde continue a crescer e a lapidar esse diamante, que é extraordinariamente importante para o nosso país", disse aos jornalistas, quando questionado sobre os objetivos destes encontros.

