"O governo vai identificar um novo fornecedor de ovos férteis e por via disso também da própria carne de galinha, mesmo tendo em conta a necessidade urgente de garantir que não haja défice de fornecimento", disse Lúdgero Gemo, porta-voz do Conselho Executivo da província de Maputo, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Em causa está a gripe das aves diagnosticada numa unidade de produção na província moçambicana de Inhambane, levando ao abate de 45 mil galinhas poedeiras que produziam diariamente cerca de 44 mil ovos para consumo, um caso ligado a dezenas de surtos de duas estirpes distintas que estão a alastrar na vizinha África do Sul.

Segundo Lúdgero Gemo, o governo provincial pretende também adquirir equipamento para o diagnóstico em tempo útil da gripe das aves, uma intenção que considera que vai "acarretar custos bastante exorbitantes", sem mencionar o montante.

A gripe diagnosticada "constitui um grande desafio para o Governo considerando que este surto poderá causar um défice na questão do fornecimento, não apenas do ovo, mas também da própria galinha", referiu o porta-voz do Conselho Executivo de Maputo.

A diretora provincial da Agricultura e Pescas, Mariamo Luísa Pedro José, já tinha alertado, em entrevista à Lusa, para uma eventual subida do preço dos ovos aliada à gripe, após a incineração de quase mil dúzias de ovos em Maputo.

Nos mercados da cidade de Maputo, o preço de ovos já disparou, elevando de 230 meticais (três euros) para mais de 300 meticais (quatro euros) o preço do favo de 30 unidades.

Segundo consumidores e vendedores entrevistados pela Lusa, além de mais caro, o ovo passou a escassear na capital moçambicana desde que foi detetada a gripe em Inhambane.

As autoridades moçambicanas avançaram que em todo país foi reforçada a fiscalização, principalmente na fronteira com o território sul-africano e nas províncias próximas de Inhambane.

LN (EAC/PVJ) // VM

Lusa/Fim