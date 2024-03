Fonte judicial explicou à agência Lusa que em causa estão candidaturas de dezenas de milhões de euros ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), acrescentando que as buscas estão centradas no Norte e no Centro do país, nomeadamente no Porto e em Lisboa.

Nesta investigação estão em causa crimes cometidos, alegadamente, na obtenção de subsídios da União Europeia, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A Lusa tentou contactar o empresário Manuel Serrão, mas até ao momento não foi possível.

A notícia das buscas foi avançada pela CNN Portugal.

