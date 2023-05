Segundo Flávio Massano, as obras de recuperação dos dois equipamentos estão a decorrer, por decisão do município e com investimento próprio, para que a praia fluvial "tenha esta época balnear com normalidade e tranquilidade".

"Porque achamos que é importante que uma praia que cativa centenas, para não dizer milhares de pessoas durante todo o verão, poder oferecer uma época balnear em segurança e com todas as comodidades a quem nos visitar", justificou Flávio Massano à agência Lusa.

O responsável referiu que a praia fluvial abrirá "próximo do final de junho" para a primeira época balnear após o grande incêndio que atingiu o Parque Natural da Serra da Estrela em agosto de 2022.

O investimento que está a ser realizado pelo município de Manteigas, no distrito da Guarda, deverá representar "alguns milhares de euros".

Flávio Massano explicou que este verão funcionarão a praia fluvial e o parque de campismo localizados no sítio da Relva da Reboleira, na área da freguesia de Sameiro, onde também foi construído um Skiparque, que foi igualmente atingido pelas chamas em 2022.

Naquele espaço, localizado junto do rio Zêzere, ficarão apenas por recuperar as valências do Skiparque (incluindo a principal pista sintética de esqui).

"Estamos também a dar passos rápidos de recuperação daquilo que é o possível. Tudo o que são intervenções de maior envergadura, vamos ter de esperar por novos quadros comunitários, ou por avisos, para podermos candidatar e fundamentar a decisão de intervir ou não intervir nestes espaços", referiu Flávio Massano.

Para além da praia fluvial e do parque de campismo, a área do Skiparque de Manteigas é composta por zonas de atividades radicais, pista de esqui, 'bungalows' e bar, entre outras.

O grande fogo de agosto de 2022 atingiu um total de 24 mil hectares de área da serra da Estrela, incluindo o Vale Glaciar do Zêzere, situação que levou ao encerramento da Estrada Nacional 338, que liga Manteigas ao maciço central da serra da Estrela.

Flávio Massano lembrou que a via continua sem intervenção, porque estão a ser realizados estudos e projetos.

"A estrada continua encerrada. As unidades hoteleiras e os empresários de Manteigas continuam a queixar-se da pouca afluência de pessoas ao município. Nós queremos que este assunto também entre na agenda nacional, porque, para nós, é um tema de importância nacional termos um acesso à serra da Estrela devidamente digno, aberto, com condições de segurança para todos poderem visitar", declarou o presidente do município de Manteigas.

